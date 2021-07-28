«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в Олимпийском комплексе «Лужники» с 18 по 24 октября

Традиционный российский теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2021 году состоится в Олимпийском комплексе «Лужники».
Соревнования пройдут сразу на двух аренах: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта «Лужники». Площадки находятся в пешей доступности друг от друга, для удобства зрителей будут организованы бесплатные шаттлы, курсирующие между аренами.
Матчи основных сеток пройдут с 18 по 24 октября, даты начала квалификационных турниров будут сообщены позднее. Решение о старте продаж билетов и об их количестве будет принято ближе к турниру с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
«Последние полтора года стали непростыми для всех во многих смыслах, поэтому для нас, организаторов турнира с многолетней историей и традициями, важно подарить людям большой спортивный праздник. Была проведена большая работа для сохранения традиционного формата – параллельного проведения матчей мужского и женского турниров, и мы рады, что нам удалось это сделать», — приводит слова Шамиля Тарпищева пресс-служба турнира.
- 28 июля 2021
-
18:01
-
17:24
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:58
-
14:30
-
14:04
-
13:17
-
12:09
-
12:03
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:42
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:29
-
09:17
-
09:14
-
09:03
-
08:58
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:44
-
07:34