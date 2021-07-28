Роднина — о конфликте Медведева с журналистом: Даниил повёл себя абсолютно правильно

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на конфликт российского теннисиста Даниила Медведева с иностранным журналистом после матча третьего круга на Олимпиаде в Токио.
«Абсолютно правильно повёл себя Медведев. Это обвинение всей команды, а заодно и всей страны. Но если ты нарушаешь правила, нарушаешь какие-то законы, допинговые дела, то за это ты несёшь персональную ответственность. Потому что такие нарушители есть как у нас, так и в других странах. Но наказывают пока только нашу страну, и создаётся вот такой общий имидж.
Я хорошо помню, как в 1980 году то же самое говорили про нас. И всё это связывалось так: помимо того, что Советский Союз ведёт запретные войны в Афганистане, он точно так же запретными способами хочет выиграть и Олимпиаду. Но я считаю, что, во-первых, задавать такие вопросы спортсменам непрофессионально, а во-вторых, у этих людей попросту отсутствует ум. Ну если ты приехал на Олимпийские игры, то и задавай вопросы по виду спорта, какие-то технические моменты обсуди. Просто всё дело в том, что этот человек плохо разбирается в спорте. Но ведь ему надо же что-то написать, выпендриться, привлечь к себе внимание», — приводит слова Родниной Legalbet.
- 28 июля 2021
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