WTA показала теннисный календарь на концовку 2021 года. Турнир в Москве пройдёт в октябре

Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила на своём сайте теннисный календарь на концовку 2021 года, в котором указаны последние регулярные соревнования сезона с середины сентября по октябрь. Турнир в Москве начнётся 18 октября.

Итоговый турнир WTA в настоящее время всё ещё находится на рассмотрении, и объявление о дате и месте его проведения будет сделано в ближайшие несколько недель.

С полным списком соревнований вы можете ознакомиться на сайте WTA.

«Последний этап календаря Тура увеличит количество турниров, предлагаемых в этом году, так как WTA продолжает предоставлять глобальную платформу для продвижения женского тенниса и привлечения болельщиков по всему миру. Мы с нетерпением ждем завершения сезона 2021 года и с нетерпением ожидаем дополнительной информации о WTA Finals в надлежащее время», — сказал председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон.