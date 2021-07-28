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Новак Джокович: давление — это привилегия. Без него нет профессионального спорта

Новак Джокович: давление — это привилегия. Без него нет профессионального спорта
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в матче с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании в третьем круге олимпийского турнира в Токио поделился мнением относительно давления в профессиональном спорте.

«Давление — это привилегия. Без давления нет профессионального спорта. Если ты стремишься быть на вершине игры, тебе лучше начать учиться справляться с ним и преодолевать эти моменты не только на корте, но и за его пределами.

Не могу сказать, что я не замечаю всего шума вокруг меня. Но я разработал механизмы, которые помогают с этим справиться.

Давление меня не выматывает. Я уже достаточно опытный, чтобы просто выходить на корт и показывать свою лучшую игру», — цитирует Джоковича официальный сайт ITF.

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