Марсело Мело — о Джоковиче: от игры с ним у меня осталось негативное впечатление

Бразильский теннисист Марсело Мело, который в паре с Луизой Стефани, встречался с сербским дуэтом Нина Стоянович — Новак Джокович в рамках первого круга олимпийского турнира в миксте, поделился впечатлениями от игры с Новаком.

«Меня поразило, насколько отрицательное и негативное впечатление осталось у меня от игры с ним. Два дня назад он снимал видео, говоря о Бразилии в положительном свете, энергии Бразилии, а сегодня он играет таким образом! Во всяком случае, это игра в теннис. Каждый стремится играть так, как хочете, но я никогда бы не играл так, как он.

Есть определённые вещи, которые я не могу понять, для чего и почему он делал. Мы ведь ему ничего не сделали. Один раз он почти попал в Луизу. Конечно, на корте нужно делать всё для победы, но должны быть определённые пределы. Я не собираюсь создавать споры и скандалы, но тот, кто видел игру, очень хорошо понимает, что я хочу сказать, между строк", — приводит слова Мело Uol.com.br.

Бразильцы проиграли сербской паре со счётом 3:6, 4:6 и закончили выступление на Играх.

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