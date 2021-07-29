Марсело Мело — о Джоковиче: от игры с ним у меня осталось негативное впечатление

Бразильский теннисист Марсело Мело, который в паре с Луизой Стефани, встречался с сербским дуэтом Нина Стоянович — Новак Джокович в рамках первого круга олимпийского турнира в миксте, поделился впечатлениями от игры с Новаком.
«Меня поразило, насколько отрицательное и негативное впечатление осталось у меня от игры с ним. Два дня назад он снимал видео, говоря о Бразилии в положительном свете, энергии Бразилии, а сегодня он играет таким образом! Во всяком случае, это игра в теннис. Каждый стремится играть так, как хочете, но я никогда бы не играл так, как он.
Есть определённые вещи, которые я не могу понять, для чего и почему он делал. Мы ведь ему ничего не сделали. Один раз он почти попал в Луизу. Конечно, на корте нужно делать всё для победы, но должны быть определённые пределы. Я не собираюсь создавать споры и скандалы, но тот, кто видел игру, очень хорошо понимает, что я хочу сказать, между строк", — приводит слова Мело Uol.com.br.
Бразильцы проиграли сербской паре со счётом 3:6, 4:6 и закончили выступление на Играх.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
- 29 июля 2021
-
10:47
-
09:50
-
09:28
-
08:33
-
06:17
-
06:08
- 28 июля 2021
-
22:52
-
20:42
-
19:00
-
18:01
-
17:24
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:58
-
14:30
-
14:04
-
13:17
-
12:09
-
12:03
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:42
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:29
-
09:17
-
09:14