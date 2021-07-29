Фоньини — о гомофобных оскорблениях в матче с Медведевым: я люблю ЛГБТ-сообщество

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал своё поведение во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио с россиянином Даниилом Медведевым. В третьем сете после того, как Фабио пробил приём второй подачи в сетку на брейк-пойнте в первом гейме, он несколько раз произнёс слово «frocio» (итальянское гомофобное оскорбление). В чей адрес — свой или соперника — было неизвестно.
«Жара ударила мне в голову! В матче я использовал по отношению к себе действительно глупое выражение. Очевидно, я не хотел оскорблять чьи-либо чувства. Я люблю ЛГБТ-сообщество и приношу извинения за ту чушь, которую я произносил», — написал Фоньини в «сториз» своего «инстаграма» на фоне радужных цветов.
Матч закончился со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Медведева.
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