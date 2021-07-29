Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в полуфинале Олимпиады в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского турнира в Токио (Япония) в парном разряде, проиграв в полуфинале Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой из Чехии со счётом 3:6, 6:3, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Елена и Вероника 5 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 2 брейк-пойнтов.
За звание олимпийских чемпионок Крейчикова и Синякова поспорят с победительницами матча Луиза Стефани / Лаура Пигосси (Бразилия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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