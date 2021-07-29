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Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в полуфинале Олимпиады-2021 в Токио в парном разряде

Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в полуфинале Олимпиады в парном разряде
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского турнира в Токио (Япония) в парном разряде, проиграв в полуфинале Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой из Чехии со счётом 3:6, 6:3, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Елена и Вероника 5 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 2 брейк-пойнтов.

За звание олимпийских чемпионок Крейчикова и Синякова поспорят с победительницами матча Луиза Стефани / Лаура Пигосси (Бразилия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 июля 2021, четверг. 09:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 1 10
3 		6 0 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
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