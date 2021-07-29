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Карен Хачанов вышел в полуфинал на ОИ, где может встретиться с Даниилом Медведевым

Карен Хачанов вышел в полуфинал на ОИ, где может встретиться с Даниилом Медведевым
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в 1/4 финала обыграв представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.

Карен 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк из 1.

За выход в финал Хачанов поспорит с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (м). 1/4 финала
29 июля 2021, четверг. 09:10 МСК
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 4 		6 3
         
Уго Умбер
28
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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