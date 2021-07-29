Карен Хачанов вышел в полуфинал на ОИ, где может встретиться с Даниилом Медведевым

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в 1/4 финала обыграв представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.



Карен 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк из 1.



За выход в финал Хачанов поспорит с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия).



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Новость по теме Иностранный журналист, разозливший вопросом Медведева: Хачанов вчера нормально ответил