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Елена Веснина: расписание олимпийского турнира какое-то бесчеловечное

Елена Веснина: расписание олимпийского турнира какое-то бесчеловечное
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Российская теннисистка Елена Веснина оценила расписание олимпийского турнира в Токио (Япония).

«Расписание олимпийского турнира какое-то бесчеловечное. Те, кто выступает в одиночках, играют 4-5 дней подряд на жаре. На других турнирах, даже если они продолжаются неделю, у нас есть один-два дня отдыха. Спасибо Новаку Джоковичу. Он с первого дня бился с организаторами, чтобы матчи начинались позже. И вот только с четверга игры передвинули с 11 часов на 15», — приводит слова Весниной пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

Сегодня, 29 июля, Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского турнира в парном разряде, проиграв в полуфинале Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой из Чехии со счётом 3:6, 6:3, [6:10].

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