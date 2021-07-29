Елена Рыбакина не смогла выйти в финал на Олимпиаде в Токио

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.
Елена 14 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 10.
За титул олимпийской чемпионки Бенчич поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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