Карен Хачанов стал первым россиянином, вышедшим в полуфинал ОИ с 2000 года

Теннисист Карен Хачанов стал первым россиянином, вышедшим в полуфинал летних Олимпийских игр, после Евгения Кафельникова, который сделал это в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее (Австралия).

Тогда Кафельников дошёл до финала, где оказался сильнее представителя Германии Томми Хааса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

Хачанов на Олимпиаде в Токио (Япония) в четвертьфинальном матче обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. За выход в финал Карен поспорит с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и своим соотечественником Даниилом Медведевым.

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