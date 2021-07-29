Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады в Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от выхода в полуфинал на олимпийском турнире в Токио. В 1/4 финала он обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
«Хороший, упорный матч, в котором было всего два брейка. Очень рад, что смог удержать свою подачу и в третьем сете – дожать Умбера. Теперь хочу посмотреть матч с участием своих потенциальных соперников по полуфиналу. Конечно, буду болеть за Даню Медведева», — приводит слова Хачанова пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
За выход в финал Хачанов поспорит с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия).
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