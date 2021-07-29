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Новак Джокович вышел в полуфинал ОИ, выиграв второй сет 6:0

Новак Джокович вышел в полуфинал ОИ, выиграв второй сет 6:0
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в 1/4 финала разгромив представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Новак 3 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойных ошибок и 1 заработанный нереализованный брейк.

За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (м). 1/4 финала
29 июля 2021, четверг. 12:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Кей Нисикори
69
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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