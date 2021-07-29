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Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире

Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире
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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в 1/4 финала проиграв представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Даниил 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейка из 6.

За выход в финал Карреньо-Буста поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (м). 1/4 финала
29 июля 2021, четверг. 12:00 МСК
Пабло Карреньо-Буста
11
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 5  
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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