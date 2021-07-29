Даниил Медведев прокомментировал конфликт с иностранным журналистом на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал конфликт с иностранным журналистом, который произошёл после матча третьего круга на Олимпиаде в Токио.
После выхода россиянина в четвертьфинал репортёр спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев вышел из себя и сразу прекратил общение с журналистом. Россиянин также потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.
«Эта тема меня не выбила совершенно. Я видел, что были смешные комментарии по этому поводу. Не вижу ничего такого вокруг этой ситуации. Вопрос был совершенно некорректный. Я даже не говорю про конкретно то, что он спросил, но его формулировка была агрессивной. И если, может быть, в каких-то видах спорта, как футбол, баскетбол, — это даже принято среди игроков и журналистов, то в теннисе это не принято», — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».
В четвертьфинале Даниил в двух сетах проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте.
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