Депутат Свищёв: Медведев всё-таки вторая ракетка мира – не должен вылетать в 1/4 Олимпиады

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале Олимпиады в Токио.



«Конечно плохо, что Медведев уже вылетел, всё-таки он вторая ракетка мира и не должен был вылетать в четвертьфинале Олимпиады. Мы знаем, что Даниил один из лучших теннисистов мира, но это Олимпиада, где Даниил был обязан выигрывать. Для всех болельщиков это очень обидное и неожиданное поражение. Все возлагали на Медведева определённые надежды, на него делали ставку.



Всем хотелось бы видеть российский полуфинал на Олимпиаде, но проигравший выбывает. У нас ещё остаются надежды на золотую медаль, поэтому желаем Карену Хачанову удачи в полуфинале. Просто Хачанову не будет, но он может победить. Очень почётно, чтобы наш теннисист был на пьедестале.



Не думаю, что стоит искать взаимосвязь со вчерашней критикой журналиста. Всё-таки Даниил уже достаточно опытный игрок, чтобы какой-то глупый вопрос глупого журналиста мог вывести его из себя. Он ответил ему жёстко и чётко, попросил вывести того из зала конференции, что и было сделано. Думаю, Даниил оставил эту ситуацию во вчерашнем дне и вышел играть с чистой головой. Сегодня Медведеву просто не повезло. Хотелось бы услышать его комментарий после вылета. На мой взгляд, сегодня у Даниила с самого начала совсем не пошла игра, всё было против него», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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