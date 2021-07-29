Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, в 1/4 финала обыграв польскую пару Ига Свёнтек — Лукаш Кубот со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Елена и Аслан 4 раза подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету польского дуэта 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 из 1 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Лаура Зигемунд / Кевин Кравиц (Германия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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