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Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира в миксте

Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира в миксте
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, в 1/4 финала обыграв польскую пару Ига Свёнтек — Лукаш Кубот со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Елена и Аслан 4 раза подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету польского дуэта 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 из 1 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Лаура Зигемунд / Кевин Кравиц (Германия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада — микст. 1/4 финала
29 июля 2021, четверг. 14:40 МСК
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Лукаш Кубот
Польша
Лукаш Кубот
И. Свёнтек Л. Кубот
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