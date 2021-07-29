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Рублёв — о выходе в полуфинал микста на ОИ: такое чувство, будто мы лузеры какие-то

Рублёв — о выходе в полуфинал микста на ОИ: такое чувство, будто мы лузеры какие-то
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв прокомментировали выход в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте. В 1/4 финала они обыграли японскую пару Эна Шибахара — Бен Маклаклан со счётом 7:5, 6:7 (0:7), [10:8]. За выход в финал россияне поспорят с победителями матча Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция).

«У меня такое чувство, как будто мы лузеры какие-то, играем микст, вылетев из одиночки. Пацан (Бен Маклаклан. — Прим. «Чемпионата») хорошо играет пару, высоко стоит. В полуфинале лучше взял бы одиночников, Саккари и Циципаса. Они одиночники, мы не парники, играли бы в нормальный теннис, а не вот эти все австралийские перебегания и розыгрыши в два-три мяча», — сказал Рублёв.

«Андрей в своём стиле, для меня каждый матч тяжёлый, за всё борюсь, а медаль Олимпиады она и есть медаль, в любом разряде, так что ничего мы не лузеры», — приводит слова Павлюченковой «Р-Спорт».

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