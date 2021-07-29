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Россия впервые в истории завоюет медаль в теннисном миксте на Олимпиаде

Россия впервые в истории завоюет медаль в теннисном миксте на Олимпиаде
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Российские смешанные пары Павлюченкова — Рублёв и Веснина — Карацев будут биться за финал в Токио.

Оба российских дуэта в смешанном парном разряде вышли в полуфиналы Олимпиады. Это значит, что у России точно будет медаль в теннисе. Ранее россияне ни разу не завоёвывали медаль на Олимпийских играх в миксте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

У России точно будет медаль в теннисе! Наши дуэты дружно вышли в полуфиналы Олимпиады У России точно будет медаль в теннисе! Наши дуэты дружно вышли в полуфиналы Олимпиады
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