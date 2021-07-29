Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Даниила Медведева с Олимпиады в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Олимпийских игр – 2020 против испанца Пабло Карреньо-Бусты – 2:6, 6:7 (5:7).
«К сожалению, это данность. Даня потерял шесть дней из-за этой визы – полностью сборы не прошёл и кондиции не набрал. Было видно, что он не восстановился после вчерашнего матча. Если бы провёл сбор нормально – было бы всё хорошо. Но шесть дней – очень много, по науке – это только половина сбора по адаптации. Играл-то неплохо, но кондиции не те.
Его критикуют, что вылетел, а должен был брать золото? Что значит «брать»? Вряд ли, всё-таки, Джокович – фаворит. Мы тоже рассчитывали на него как на медалиста – но сделать ничего не могли, физиологию я поменять не могу. Он бился, старался – претензий нет. Соперник тоже был хорош – он непростой, цепкий, находится в наилучшей форме. Если бы Медведев проиграл первый сет в борьбе, думаю, Даня бы выиграл – ход матча он переламывал. В концовке второго сета испанец чувствовал себя похуже, а Даня – увереннее, но не сложилось.
Не мы решаем, когда играть. Мы просили перенести матч Медведева, но у них правило – сначала играют те, кто в парах и микстах, а у него этого нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 29 июля 2021
-
18:14
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
16:55
-
16:14
-
15:25
-
14:56
-
14:37
-
14:27
-
14:19
-
14:08
-
13:47
-
13:32
-
13:28
-
13:16
-
12:50
-
12:47
-
12:32
-
11:59
-
11:56
-
11:47
-
11:44
-
11:10
-
10:47
-
09:50
-
09:28
-
08:33
-
06:17
-
06:08
- 28 июля 2021
-
22:52
-
20:42
-
19:00
-
18:01
-
17:24