Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Даниила Медведева с Олимпиады в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Олимпийских игр – 2020 против испанца Пабло Карреньо-Бусты – 2:6, 6:7 (5:7).



«К сожалению, это данность. Даня потерял шесть дней из-за этой визы – полностью сборы не прошёл и кондиции не набрал. Было видно, что он не восстановился после вчерашнего матча. Если бы провёл сбор нормально – было бы всё хорошо. Но шесть дней – очень много, по науке – это только половина сбора по адаптации. Играл-то неплохо, но кондиции не те.



Его критикуют, что вылетел, а должен был брать золото? Что значит «брать»? Вряд ли, всё-таки, Джокович – фаворит. Мы тоже рассчитывали на него как на медалиста – но сделать ничего не могли, физиологию я поменять не могу. Он бился, старался – претензий нет. Соперник тоже был хорош – он непростой, цепкий, находится в наилучшей форме. Если бы Медведев проиграл первый сет в борьбе, думаю, Даня бы выиграл – ход матча он переламывал. В концовке второго сета испанец чувствовал себя похуже, а Даня – увереннее, но не сложилось.

Не мы решаем, когда играть. Мы просили перенести матч Медведева, но у них правило – сначала играют те, кто в парах и микстах, а у него этого нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать