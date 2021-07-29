Карацев — о теннисном полуфинале в миксте с Джоковичем на Олимпиаде: выходим побеждать

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина поделились ожиданиями от полуфинального матча на Олимпийских играх в Токио. В 1/2 россияне сразятся с парой Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).

«Выходим побеждать. Первый он (Джокович), не первый — мы будем готовы. Сегодня хорошо провели матч. Довольны как мы играли. Начало чуть-чуть провалилось, но мы собрались и повернули матч в нашу сторону», — сказал Карацев на пресс-конференции.

«С Джоковичем никогда не играла. Мы с Асланом хорошая пара, здорово играем вместе. Будет отличный матч, сделаем всё, чтобы победить. Неважно, кто там у нас — Новак Джокович или кто-то другой. Это Олимпиада, все нервничают, все хотят выложиться на сто процентов», — сказала Веснина после выхода в полуфинал олимпийского турнира по теннису.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать