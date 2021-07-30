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Майкл Винус и Маркус Даниэл завоевали бронзовые медали в мужском парном разряде

Майкл Винус и Маркус Даниэл завоевали бронзовые медали в мужском парном разряде
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Новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей олимпийского турнира в Токио (Япония) в парном разряде, в двух сетах обыграв американский дуэт Остин Крайчек и Теннис Сандгрен со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Майкл Винус и Маркус Даниэл два раза подали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету американцев также два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из трёх.

Сегодня, 30 июля, за титул олимпийских чемпионов поборются два хорватских дуэта Мате Павич — Никола Мектич и Иван Додиг — Марин Чилич.

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Олимпиада — парный разряд (м). 3-е место
30 июля 2021, пятница. 09:10 МСК
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Теннис Сандгрен
США
Теннис Сандгрен
О. Крайчек Т. Сандгрен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2  
7 7 		6  
         
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Маркус Даниэл
Новая Зеландия
Маркус Даниэл
М. Винус М. Даниэл
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