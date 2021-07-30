Майкл Винус и Маркус Даниэл завоевали бронзовые медали в мужском парном разряде

Новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей олимпийского турнира в Токио (Япония) в парном разряде, в двух сетах обыграв американский дуэт Остин Крайчек и Теннис Сандгрен со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.



Майкл Винус и Маркус Даниэл два раза подали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету американцев также два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из трёх.



Сегодня, 30 июля, за титул олимпийских чемпионов поборются два хорватских дуэта Мате Павич — Никола Мектич и Иван Додиг — Марин Чилич.

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