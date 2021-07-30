Выход Хачанова в финал ОИ гарантировал России 8-ю медаль в истории в одиночном разряде
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал олимпийского турнира в мужском одиночном разряде, в полуфинале обыграв испанца Пабло Карреньо-Бусту. Таким образом, у России в теннисе в одиночном разряде будет уже 8-я медаль за всю историю.
Представляем вашему вниманию список российских теннисистов — призёров Олимпийских игр.
Андрей Черкасов — 1992 год, бронза
Евгений Кафельников — 2000 год, золото
Елена Дементьева — 2000 год, серебро
Елена Дементьева — 2008 год, золото
Динара Сафина — 2008 год, серебро
Вера Звонарёва — 2008 год, бронза
Мария Шарапова — 2012 год, серебро
Карен Хачанов — 2020 (2021) год, серебро или золото
Евгений Кафельников — 2000 год, золото
Елена Дементьева — 2000 год, серебро
Елена Дементьева — 2008 год, золото
Динара Сафина — 2008 год, серебро
Вера Звонарёва — 2008 год, бронза
Мария Шарапова — 2012 год, серебро
Карен Хачанов — 2020 (2021) год, серебро или золото
За звание олимпийского чемпиона Карен Хачанов поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.
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