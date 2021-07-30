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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал микста на ОИ-2021

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал микста на ОИ-2020
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал олимпийского турнира в Токио (Япония) в смешанном парном разряде, в полуфинале в упорной борьбе обыграв представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, [13:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Анастасия и Андрей 8 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 7.

За титул олимпийских чемпионов Павлюченкова и Рублёв поспорят с победителями матча между парами Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).

Финал олимпийского теннисного турнира в миксте состоится 1 августа.

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Олимпиада — микст. 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 11:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Павлюченкова А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 1 13
7 		4 0 11
         
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Э. Барти Д. Пирс
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