Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал микста на ОИ-2020

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал олимпийского турнира в Токио (Япония) в смешанном парном разряде, в полуфинале в упорной борьбе обыграв представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, [13:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
Анастасия и Андрей 8 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 7.
За титул олимпийских чемпионов Павлюченкова и Рублёв поспорят с победителями матча между парами Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).
Финал олимпийского теннисного турнира в миксте состоится 1 августа.
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