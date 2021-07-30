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Лишь 1% участников опроса «Кто помешает Джоковичу собрать «Золотой шлем» назвал Зверева

Лишь 1% участников опроса «Кто помешает Джоковичу собрать «Золотой шлем» назвал Зверева
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Были подведены итоги опроса, проводимого «Чемпионатом». Пользователей просили ответить на вопрос «Кто помешает Новаку Джоковичу собрать «Золотой шлем»?

57% проголосовавших выбрали вариант «Никто». Лишь 1% опрошенных назвал представителя Германии Александра Зверева возможным разрушителем планов серба и оказался прав.

18% посчитали, что этим игроком станет россиянин Даниил Медведев, 5% отдали свой голос греку Стефаносу Циципасу, за Рождера Федерера и Ника Кирьоса проголосовали по 2%.

В полуфинале олимпийского теннисного турнира Новак Джокович уступил представителю Германии Александру Звереву в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу Зверева. За титул олимпийского чемпиона Александр поспорит с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3.

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