Лишь 1% участников опроса «Кто помешает Джоковичу собрать «Золотой шлем» назвал Зверева

Были подведены итоги опроса, проводимого «Чемпионатом». Пользователей просили ответить на вопрос «Кто помешает Новаку Джоковичу собрать «Золотой шлем»?
57% проголосовавших выбрали вариант «Никто». Лишь 1% опрошенных назвал представителя Германии Александра Зверева возможным разрушителем планов серба и оказался прав.
18% посчитали, что этим игроком станет россиянин Даниил Медведев, 5% отдали свой голос греку Стефаносу Циципасу, за Рождера Федерера и Ника Кирьоса проголосовали по 2%.
В полуфинале олимпийского теннисного турнира Новак Джокович уступил представителю Германии Александру Звереву в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу Зверева. За титул олимпийского чемпиона Александр поспорит с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3.
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