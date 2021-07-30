В Госдуме назвали «феерией большого тенниса» выход россиян в финал Олимпиады в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на выход в финал Олимпиады в Токио российских теннисистов.



«Это потрясающий результат и праздник! Феерия российского большого тенниса, федерация этого заслужила. Ребят надо поблагодарить за прекрасную игру. Для многих россиян непринципиально, кто выиграет в финале. У каждого есть свои предпочтения, но российский финал говорит о том, что наши теннисисты представлены в элите мирового большого тенниса. И женский, и мужской теннис развивается в последние годы. Наверное, столько классных игроков, представляющих Россию, единовременно мы не видели очень давно. Нашими теннисистами можно гордиться!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Карен Хачанов вышел в финал мужского одиночного разряда, а пары Елена Веснина — Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублёв сыграют в финале микста между собой.

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