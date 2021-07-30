Кафельников отреагировал на исторический российский финал в миксте на Олимпиаде в Токио

Олимпийский чемпион, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников прокомментировал выход в финал Олимпиады в Токио российских теннисистов.
«Исторических событий в российском теннисе было очень много — в 2008 году, например, наши девочки заняли весь пьедестал. Конечно, российский финал мы можем ожидать далеко не на каждой Олимпиаде… Самое главное, что у нас будет минимум одна золотая медаль, а то и две — если Карен Хачанов обыграет Сашу Зверева.
Если возвращаться к миксту, мне все четыре спортсмена максимально симпатичны: ни за кого из них персонально болеть не буду — пусть они покажут отличный теннис. Пускай победит сильнейший! Со своей стороны мы будем наслаждаться их игрой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Карен Хачанов вышел в финал мужского одиночного разряда, а пары Елена Веснина — Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублёв сыграют в финале микста между собой.
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