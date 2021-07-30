Червиченко: Хачанов на Олимпиаде непобедимый! С такой игрой он бы и Джоковича прошёл

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова на олимпийском теннисном турнире в Токио (Япония). 12-й сеяный Хачанов вышел в финал Олимпийских игр, по ходу соревнований обыграв Йосихито Нисиоку (Япония), Джеймса Дакворта (Австралия), Диего Шварцмана (Аргентина), Уго Умбера (Франция) и Пабло Каррееньо-Бусту (Испания). За золото Олимпиады Карен сразится с немцем Александром Зверевым.
«Хачанов на этой Олимпиаде непобедимый! Подача идёт, удар с правой идёт – и на кураже он спокойно всех обыгрывает. А Зверев отдал многое с Джоковичем – если у него не пойдёт первая подача, то с золотом можно прощаться. Хачанову всё равно, кого обыгрывать – с такой игрой, как сегодня, он бы и Джоковича прошёл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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