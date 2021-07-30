Тарпищев: за кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход в финал микста Олимпиады-2020 в Токио (Япония) российских теннисистов. Напомним, Елена Веснина/ Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв разыграют золотые медали между собой.
«Я так устал, что эмоции ещё не раскрылись. Всё сложилось удачно. Последний матч был качественным, проходил в игровой манере, как шахматы. Кто лучше исполнил, тот выигрывал. Ребят можно поздравить, они выполнили всё, что возможно. И удача была на нашей стороне, особенно на тай-брейке. За кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом. Могу один раз понаслаждаться и не думать ни о чём», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 30 июля 2021
-
18:44
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:37
-
17:17
-
16:59
-
16:35
-
16:28
-
15:54
-
15:51
-
14:57
-
12:58
-
12:52
-
11:57
-
11:14
-
11:10
-
10:27
-
10:04
- 29 июля 2021
-
22:41
-
21:03
-
18:44
-
18:14
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
16:55
-
16:14
-
15:25
-
14:56
-
14:37
-
14:27