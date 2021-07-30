Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: за кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом

Тарпищев: за кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход в финал микста Олимпиады-2020 в Токио (Япония) российских теннисистов. Напомним, Елена Веснина/ Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв разыграют золотые медали между собой.

«Я так устал, что эмоции ещё не раскрылись. Всё сложилось удачно. Последний матч был качественным, проходил в игровой манере, как шахматы. Кто лучше исполнил, тот выигрывал. Ребят можно поздравить, они выполнили всё, что возможно. И удача была на нашей стороне, особенно на тай-брейке. За кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом. Могу один раз понаслаждаться и не думать ни о чём», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

На Олимпиаде будет ещё один российский финал! Наши теннисисты всё-таки добили Джоковича На Олимпиаде будет ещё один российский финал! Наши теннисисты всё-таки добили Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021