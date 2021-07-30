Тарпищев: за кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход в финал микста Олимпиады-2020 в Токио (Япония) российских теннисистов. Напомним, Елена Веснина/ Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв разыграют золотые медали между собой.

«Я так устал, что эмоции ещё не раскрылись. Всё сложилось удачно. Последний матч был качественным, проходил в игровой манере, как шахматы. Кто лучше исполнил, тот выигрывал. Ребят можно поздравить, они выполнили всё, что возможно. И удача была на нашей стороне, особенно на тай-брейке. За кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом. Могу один раз понаслаждаться и не думать ни о чём», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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