Новак Джокович — после поражения в полуфинале ОИ-2020: чувствую себя просто ужасно

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинальном матче на олимпийском турнире с немцем Александром Зверевым. Джокович уступил со счётом 6:1, 3:6, 1:6. За бронзу Новак сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Тяжёлый день, очень тяжёлый. Чувствую себя просто ужасно. Я лидировал в сете, сделал брейк, но Зверев перевернул ход игры. Он мощно подавал, атаковал, а я не получал ни одного простого очка на первой подаче. И я плохо реализовывал первую подачу со счёта 3:2 во втором сете. Когда при этом играешь с таким соперником, становится слишком сложно выиграть матч. Ужасные чувства перед игрой за бронзу. Надеюсь, завтра смогу отойти и собраться», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата».
- 30 июля 2021
-
18:44
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:37
-
17:17
-
16:59
-
16:35
-
16:28
-
15:54
-
15:51
-
14:57
-
12:58
-
12:52
-
11:57
-
11:14
-
11:10
-
10:27
-
10:04
- 29 июля 2021
-
22:41
-
21:03
-
18:44
-
18:14
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
16:55
-
16:14
-
15:25
-
14:56
-
14:37
-
14:27