Андрей Рублёв объяснил успех российских теннисистов на Олимпийских играх — 2020

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что не удивлён российскому финалу в миксте на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

За золотую медаль сыграют пары Рублёв/Анастасия Павлюченкова и Аслан Карацев/Елена Веснина.

«Здорово, что нас ждёт полностью российский финал. Это очень хорошо для нашей страны. То, что россияне отлично выступают на Олимпийских играх, — это нечто по-настоящему особенное.



Чем объяснить успех российских теннисистов? Мы хорошо готовились к турниру — это главное. Провели неделю на Сахалине. Россия дала возможность готовиться там, где можно привыкнуть к часовому поясу и погодным условиям. Так что мы приехали сюда хорошо готовыми», — сказал Рублёв после матча.

Также медаль гарантировал себе Карен Хачанов, который в финале мужского одиночного разряда встретится с Александром Зверевым из Германии.

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