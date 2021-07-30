Елена Веснина: мне жаль Джоковича, у него был тяжёлый день

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась эмоциями после выхода в финал олимпийского теннисного турнира в миксте в Токио (Япония). Ранее Веснина в паре с Асланом Карацевым со счётом 7:6, 7:5 обыграли сербский тандем Новак Джокович/Нина Стоянович в полуфинале соревнований.
«Мне жаль Новака, потому что сегодня у него был тяжёлый день. Сначала он проиграл в мужском полуфинале, теперь в миксте. Но это теннис. Мы рады, что смогли выиграть этот матч, поскольку очень хотели попасть в финал. Знали, что играем с таким великим теннисистом, как Новак, и для меня это честь. Мечта воплотилась в жизнь.
Если выиграю золото в свой день рождения, это будет здорово. Для меня выход в финал — это уже прекрасный подарок. Не буду оказывать на себя излишнее давление, просто выйду и постараюсь получить удовольствие.
Финал с другими россиянами? Мы — команда. Будем стараться победить, но за пределами корта ничего не изменится. Будем обмениваться шутками об этой игре, но не более того», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата».
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