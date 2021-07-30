Тарпищев объяснил, за счёт чего Хачанов сумел пробиться в финал Олимпиады-2020

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев проанализировал полуфинальный матч Карена Хачанова с испанцем Пабло Карреньо-Бустой на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Хачанов победил со счётом 6:3, 6:3.

«Хачанов сыграл один из лучших теннисных матчей в своей карьере, потому что здорово подавал. Из-за этого Буста не мог контратаковать, после мощной подачи невозможно сыграть достаточно чисто, чтобы ты не успел. После своей подачи Карен имел позиционное преимущество, он не дал сопернику шанса раскрыться. Естественно, при таком темпе уставал больше Бусто, а не Карен.

Что касается матча Джоковича, то Зверев — не подарок. Я, правда, не видел, когда Зверев брейканул и повёл во второй партии. Непонятно, почему Джокович провалил: провал был полностью в трёх геймах. Говорят, что его заклинило. Редко такое бывает: либо рано посчитал, что выиграл, либо что-то произошло», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.