Александр Зверев — о Новаке Джоковиче: всё выиграть невозможно

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. В полуфинальном матче Зверев одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 1:6, 6:3, 6:1.
«Мне жаль Новака, но он уже выиграл 20 турниров «Большого шлема» и 550 «Мастерсов» или что-то около того. Всё выиграть невозможно. Это величайший игрок в истории, и он выиграет больше всех «Шлемов». Но я рад, что буду в финале. Обыграть бесспорно лучшего игрока на текущий момент и в сезоне в целом — это невероятно. Казалось, выбить его из этого турнира невозможно, но я счастлив, что смог это сделать. Хотя впереди ещё один матч», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата».
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