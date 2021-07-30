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Чесноков отреагировал на то, что российские теннисисты разыграют золото Олимпиады-2021 в миксте

Чесноков отреагировал на то, что российские теннисисты разыграют золото ОИ-2020 в миксте
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Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков отреагировал на выход в финал микста Олимпиады-2020 в Токио (Япония) российских теннисистов. Напомним, Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв разыграют золотые медали между собой.

«Российского финала могло и не быть. Я посмотрел полуфинал с Барти и Пирсом против Павлюченковой и Рублёва, там, конечно, был супер-тай-брейк! Наши постоянно нагоняли австралийцев. Нервы там были невероятные, просто электричество на 380 вольт.

Что касается матча Карацева и Весниной, то Джокович был подавлен эмоционально. Наша пара сыграла чисто и собранно. Не сказал бы, что Звереву он проиграл легко – уровень тенниса был невероятным. Но в какой-то момент Джокович просто остановился.

Главное в финале – золото будет у России. А ребятам важно не сгореть ещё до его старта. Карацев с Весниной играют более слаженно, они лучше чувствуют друг друга, но Рублёв играет плотно. Кто возьмёт золото – судить не возьмусь, но это и не важно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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