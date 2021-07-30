Теннисист Карен Хачанов — о выходе в финал ОИ-2020: чувствую гордость и радость

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). За титул олимпийского чемпиона Хачанов поборется с немцем Александром Зверевым.
«Мне задали уже миллион вопросов насчёт Олимпиады и медалей. Я приезжал сюда с мыслью о том, что сыграть на Олимпиаде – мечта детства. И когда я готовил план, то Олимпиада была в приоритете. Приехал сюда бороться за медали, и вот это получается.
Олимпиада – мой лучший турнир в этом сезоне? Сто процентов. Потому что я пару лет не выходил в финал, и теперь это случилось на Олимпиаде. Это ведь мечта детства. Я очень рад финалу, но буду бороться за золото.
Сейчас я чувствую гордость и радость. Всегда надо верить в себя и свои силы. Какая бы ситуация ни была, какие бы проблемы ни возникали, всегда ты должен знать чётко, что будешь делать. Близкие и семья тебя подбадривают. Спады бывают у всех, но главное — правильно их принять, сделав правильные выводы, и пройти через это. Сейчас я очень рад, что у меня всё получается», — приводит слова Хачанова сайт «Матч ТВ».
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