Россиянка Анастасия Гасанова пожаловалась на проблемы с получением американской визы

Российская теннисистка Анастасия Гасанова призналась, что испытывает проблемы с получением американской визы.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Гасановой.

«Несмотря на все трудности с ковидом, у меня, вероятно, был один из лучших сезонов в карьере. Я начала играть в теннис, когда мне было 6 лет, моей мечтой была возможность участвовать в турнирах «Большого шлема». В 2020 году я стал чемпионкой России в одиночном разряде, а в 2021 году впервые получила право участвовать в ТБШ.

Сейчас я должна играть в серии американских турниров и, конечно, в Открытом чемпионате США. Вот уже несколько месяцев мы с моим тренером отчаянно пытаемся получить американскую визу, но нам постоянно отказывают несмотря на все письма-подтверждения от WTA, USTA и US Open.

Я пыталась подать заявление в посольства США во многих странах, но всё безрезультатно. В данный момент я нахожусь в ступоре относительно того, что мне и моей команде делать дальше. До соревнований осталось очень мало времени, а меня со всех сторон встречают только негативные новости.

Мы живём в XXI веке, где большинство вопросов можно легко решить с помощью нескольких электронных запросов. Учитывая ситуацию, я не понимаю, почему мне отказывают в достижении моих теннисных целей, особенно учитывая то, что и у моего тренера, и у меня ранее были визы в США.

Я искренне верю в свободу, независимость и доступность всех видов спорта. Спорт всегда должен предоставлять равные возможности всем. Понимаю, сейчас трудные времена, но в этом году я выступала по всей Европе и всегда следовала всем правилам. Я знаю, что я – не единственный спортсмен, который находится в такой ситуации, и считаю несправедливым, что у нас отнимают наши мечты о соревнованиях в США», — написала Гасанова в своём «инстаграме».