Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел завоевать личную медаль на Олимпиаде-2020

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде.
В матче за третье место Джокович (1) проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 49 минут. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6 заработанных. На счету Карреньо-Бусты — 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Золото Игр-2020 в одиночном разряде разыграют россиянин Карен Хачанов (12) и немец Александр Зверев (4).
Отметим, 34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде. В Токио Новак также сразится за бронзу в миксте в паре с Ниной Стоянович.
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