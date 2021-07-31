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Вероника Кудерметова рассказала про концовку матча за бронзу в парном разряде на ОИ-2020

Вероника Кудерметова рассказала про концовку матча за бронзу в парном разряде на ОИ-2020
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала концовку матча за третье место в женском парном разряде на олимпийском турнире в Токио.

Напомним, Кудерметова и Веснина уступили бразильянкам Стефани и Пигосси в игре за бронзу, ведя по ходу чемпионского тай-брейка со счётом 9:5.

«Первый матчбол я принимала, девочка хорошо подавала, мяч сорвался. Дальше было две моих подачи. Они нас переиграли в розыгрышах. Мы не действовали нагло, можно подумать, ждали их ошибки, но это не так. Сейчас очень тяжело. Ничего не могу сказать.

Перед матчем переживала, хотелось эту медаль. Сейчас обидно очень, что не получилось. Это другие соревнования. Понимаешь, что выступаешь за страну. Даже папа сказал, что Олимпиада раз в 5 лет, надо постараться. Прикладывала все усилия. Мы все несвежие, провели много матчей на жаре», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата».

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