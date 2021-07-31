Веснина: на матчболах мячи у бразильянок залетали магнитом в корт, а наши вылетали в ауты

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение в матче за третье место в парном женском разряде на олимпийском турнире в Токио.

Напомним, Кудерметова и Веснина уступили бразильянкам Стефани и Пигосси, ведя по ходу чемпионского тай-брейка со счётом 9:5.

«Бразильянки по ходу всего турнира проигрывали крупно, а потом завязывали суету, кутерьму. Когда нет такого уровня игры, можешь только беготней и суетой сбить игру. Своим духом, настроем – у них это получалось. Делали все, что могли. Мы были мощнее: удары, подачи. Все было хорошо, все было в нашу сторону. Но на матчболах мячи у них залетали магнитом в корт, а наши вылетали в ауты. Просто не сложилось, не пошло.

Это не трагедия, но это больно. Всякое бывает, это спорт. Обидно. Надо доставать силы на завтра. Знаю, что надо делать. Есть опыт, желание и хороший напарник», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата».