Новак Джокович допустил, что может не успеть восстановиться после Олимпиады к US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своё выступление на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Джокович уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за бронзовую медаль в одиночном разряде, после чего снялся с матча за третье место в миксте с Ниной Стоянович.
«Я невероятно сожалею, что не завоевал медаль для своей страны как в одиночном, так и смешанном разряде. Мой уровень тенниса упал, в том числе из-за физического и морального истощения. Я нисколько не сожалею, что приехал на эту Олимпиаду. Я верю, что в жизни ничего не происходит просто так. Да, у меня было несколько душераздирающих поражений на Олимпиадах и крупных турнирах, но они делали меня сильнее.
Я постараюсь не останавливаться на этом, постараюсь выступить на Олимпийских играх в Париже, постараюсь завоевать медаль для Сербии. Мне жаль, что я разочаровал сербских болельщиков, но это спорт, я отдал всё, в моём «баке» пусто. Я снялся с микста не из-за одной травмы. Проигрываю уже в третьем полуфинале Олимпиады, по моим меркам, у меня «всего» одна медаль.
Надеюсь, я успею восстановиться к Открытому чемпионату США. На самом деле, я не уверен в этом, но, повторюсь, сожалений у меня нет, я должен был отдать все силы за свою страну», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
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