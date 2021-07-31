Теннисистка Элина Свитолина победила Елену Рыбакину в матче за бронзу на Олимпиаде-2020
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Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).
В решающем матче Свитолина (4) в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (15) со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Рыбакиной — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Отметим, что золото Олимпийских игр в одиночном разряде у женщин разыграют Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия). Их поединок состоится сегодня, 31 июля.
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