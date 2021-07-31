«Девочки сами виноваты». Тарпищев – о поражении Весниной и Кудерметовой в матче за бронзу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в матче за третье место в паром разряде на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Россиянки проиграли представительницам Бразилии Луизе Стефани и Лауре Пигосси со счётом 6:4, 4:6, [9:11].

«Ясно, что вести 9:5 и упустить преимущество – это несчастный случай. Было давление, мандраж, всё понятно, Веснина подсела физически, но виноваты девочки сами. По качеству игры они действовали нормально, и такого поражения я не помню в женском теннисе. За Кудерметову обидно, и понятно, что какое-то время она будет приходить в себя. У неё психологическая травма после такого поражения», — приводит слова Тарпищева ТАСС.