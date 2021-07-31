«Девочки сами виноваты». Тарпищев – о поражении Весниной и Кудерметовой в матче за бронзу
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в матче за третье место в паром разряде на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Россиянки проиграли представительницам Бразилии Луизе Стефани и Лауре Пигосси со счётом 6:4, 4:6, [9:11].
«Ясно, что вести 9:5 и упустить преимущество – это несчастный случай. Было давление, мандраж, всё понятно, Веснина подсела физически, но виноваты девочки сами. По качеству игры они действовали нормально, и такого поражения я не помню в женском теннисе. За Кудерметову обидно, и понятно, что какое-то время она будет приходить в себя. У неё психологическая травма после такого поражения», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Комментарии
- 31 июля 2021
-
16:19
-
14:40
-
14:28
-
13:42
-
12:42
-
12:30
-
12:25
-
12:19
-
11:57
-
11:24
-
01:35
-
00:53
-
00:18
- 30 июля 2021
-
22:09
-
21:28
-
20:45
-
19:50
-
19:39
-
19:02
-
18:44
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:37
-
17:17
-
16:59
-
16:35
-
16:28
-
15:54
-
15:51
-
14:57
-
12:58
Партнерский контент