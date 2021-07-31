Белинда Бенчич выиграла в теннисном финале Олимпиады в Токио

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в финале теннисного турнира, проводившегося в рамках Олимпиады в Токио, обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. За всю игру швейцарка не исполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. За всё противостояние её соперница из Чехии 4 раза подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18.
Белинда Бенчич — победительница шести турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
Маркета Вондроушова — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
- 31 июля 2021
-
17:52
-
17:31
-
17:02
-
16:19
-
14:40
-
14:28
-
13:42
-
12:42
-
12:30
-
12:25
-
12:19
-
11:57
-
11:24
-
01:35
-
00:53
-
00:18
- 30 июля 2021
-
22:09
-
21:28
-
20:45
-
19:50
-
19:39
-
19:02
-
18:44
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:37
-
17:17
-
16:59
-
16:35
-
16:28
-
15:54