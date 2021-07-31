Белинда Бенчич выиграла в теннисном финале Олимпиады в Токио

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в финале теннисного турнира, проводившегося в рамках Олимпиады в Токио, обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. За всю игру швейцарка не исполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. За всё противостояние её соперница из Чехии 4 раза подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18.

Белинда Бенчич — победительница шести турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Маркета Вондроушова — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.