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Белинда Бенчич выиграла в теннисном финале Олимпиады в Токио-2021

Белинда Бенчич выиграла в теннисном финале Олимпиады в Токио
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в финале теннисного турнира, проводившегося в рамках Олимпиады в Токио, обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. За всю игру швейцарка не исполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. За всё противостояние её соперница из Чехии 4 раза подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18.

Белинда Бенчич — победительница шести турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Маркета Вондроушова — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Олимпиада (ж). Финал
31 июля 2021, суббота. 15:00 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 3
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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