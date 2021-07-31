Президент Украины поздравил Элину Свитолину с бронзой Олимпийских игр — 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил теннисистку Элину Свитолину, которая завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио в женском одиночном разряде.
В матче за третье место 6-я ракетка мира Свитолина победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.
«Наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила бронзу в теннисе на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости! Спасибо за победу! Болеем за наших», — написал Зеленский на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Владимира Зеленского в «Твиттере».
Накануне Игр в Токио Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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