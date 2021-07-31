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Роджер Федерер поздравил Белинду Бенчич с победой в Олимпиаде-2020

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил соотечественницу Белинду Бенчич с победой в теннисном турнире, проводимом в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен написал поздравления в своём «инстаграме».

«Это войдёт в историю», — написал Роджер в социальной сети.

Федерер и Бенчич вместе выступали в Кубке Хопмана в миксте.

Роджер Федерер — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион в мужском парном и серебряный призёр в одиночном разряде.

Белинда Бенчич — победительница шести турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.