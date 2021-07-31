Капитан теннисной сборной Украины: Элина сегодня смогла доказать, что она сильнее

Капитан теннисной сборной Украины Михаил Филима прокомментировал победу Элины Свитолиной в матче за 3-е место Олимпийских игр.

«Была борьба эмоций, психологического состояния. Мне кажется, играть за бронзу сложнее, чем за золото, потому что тут один выигрывает, а второй остаётся ни с чем. Поэтому мы и видели такие разные отрезки сетов. Я действительно доволен и горжусь, что Элина сегодня смогла доказать, что она сильнее. Вернулась с 1:3, 1:4. Это очень круто», — цитирует Филиму «UA: Перший».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Новость по теме На дом украинской спортсменки упал самолёт