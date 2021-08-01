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Олимпийская чемпионка Бенчич рассказала о разговоре с Федерером накануне финала Игр-2021

Олимпийская чемпионка Бенчич рассказала о разговоре с Федерером накануне финала Игр-2020
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Победительница теннисного турнира, проводимого в рамках Олимпиады-2020 в Японии, Белинда Бенчич рассказала о своём разговоре с Роджером Федерером накануне финала.

«Даже если бы я проиграла, я бы чувствовала себя победительницей, потому что отставила свои силы там, на корте. Это воспоминания, которые сохранятся в памяти навсегда. Роджер написал мне сегодня утром. Он сказал:»Сегодня достаточной удачный день для того, чтобы воплотить все твои мечты в реальность". Его сообщение подняло мне настроение. Я выиграла финал для Роджерера. Он многого добился, а я просто ориентировалась на его достижения. Поэтому частично эту победу можно посвятить Роджереру", — приводит слова теннисистки Tennis World USA.

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