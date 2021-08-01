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Каспер Рууд выиграл турнир в Кицбюэле

Каспер Рууд выиграл турнир в Кицбюэле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира в австрийском Кицбюэле обыграл испанца Педро Мартинес-Портеру со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. За всю игру норвежец исполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. За всё противостояние его соперник из Испании единственный раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

Каспер Рууд расположился на 14-м месте в рейтинге ATP, его соперник Мартинес-Портера занимает 97-ю строчку списка.

Каспер Рууд — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Педро Мартинес-Портера — победитель одного «челленджера», победитель 18 турниров ITF.

Кицбюэль. Финал
31 июля 2021, суббота. 23:20 МСК
Каспер Рууд
14
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 3
         
Педро Мартинес-Портеро
97
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
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