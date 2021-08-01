Каспер Рууд выиграл турнир в Кицбюэле

Норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира в австрийском Кицбюэле обыграл испанца Педро Мартинес-Портеру со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. За всю игру норвежец исполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. За всё противостояние его соперник из Испании единственный раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

Каспер Рууд расположился на 14-м месте в рейтинге ATP, его соперник Мартинес-Портера занимает 97-ю строчку списка.

Каспер Рууд — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Педро Мартинес-Портера — победитель одного «челленджера», победитель 18 турниров ITF.