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Рядом с теннисным финалом ОИ-2020 Хачанов – Зверев в Токио проходит акция протеста

Рядом с теннисным финалом ОИ-2020 Хачанов – Зверев в Токио проходит акция протеста
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Рядом со стадионом, где проходит финал олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония), проходит акция протеста против проведения Игр. Напомним, за золотую медаль Олимпиады борются россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Текущий счёт встречи — 1:0 по сетам (6:3) в пользу немецкого теннисиста.

Крики демонстрантов доносятся до самого стадиона, около 10 человек с мегафонами скандируют лозунги «Олимпиада убивает бедных», «Нет Олимпиаде». Полиция Токио пока не вмешивается в происходящее, матч продолжается.

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Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Олимпиада (м). Финал
01 августа 2021, воскресенье. 11:15 МСК
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3  
3 		0  
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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