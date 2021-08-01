Рядом с теннисным финалом ОИ-2020 Хачанов – Зверев в Токио проходит акция протеста

Рядом со стадионом, где проходит финал олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония), проходит акция протеста против проведения Игр. Напомним, за золотую медаль Олимпиады борются россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Текущий счёт встречи — 1:0 по сетам (6:3) в пользу немецкого теннисиста.
Крики демонстрантов доносятся до самого стадиона, около 10 человек с мегафонами скандируют лозунги «Олимпиада убивает бедных», «Нет Олимпиаде». Полиция Токио пока не вмешивается в происходящее, матч продолжается.
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Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
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